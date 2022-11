Ex gieffino spiazza: “Al GF Vip mi sarei tolto la vita se…”

Ospite ieri di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque un ex gieffino del Grande Fratello Vip si è lasciato sfuggire una rivelazione che ha spiazzato tutti. Lo ha fatto forse con un po’ di leggerezza, senza dare troppo peso alle sue parole, questo è ciò che ha detto: “Sarebbe stato il primo reality in cui uno si sarebbe tolto la vita nella Casa.”

L’ex concorrente del reality che ha pronunciato queste parole è Raffaello Tonon, partecipò alla seconda edizione nel 2017. In trasmissione ha fatto sapere che lui è un ex depresso, nella vita ha sempre sofferto di depressione ed è per questo che aveva paura di entrare nella casa. Si era anche portato dei farmaci per dormire, ma li ha usati solo per due giorni, poi non ne ha sentito più il bisogno. Ci ha tenuto a precisare che in quel momento non aveva le problematiche di Marco Bellavia, però si sentiva a disagio.

Al Grande Fratello Vip ha trovato un grandissimo amico, Luca Onestini, il loro rapporto nella casa era davvero speciale e continua ad esserlo ancora oggi. Raffeollo Tonon ha fatto sapere che grazie a lui e agli altri concorrenti lui non sentiva l’ansia dell’imbrunire. Ha poi aggiunto che per fortuna c’era Luca altrimenti sarebbe stato il primo reality in un cui un concorrente si sarebbe tolto la vita. A distanza di anni la loro amicizia è sempre molto forte, si reputano come fratelli. L’ex gieffino ha poi dedicato parole speciali all’amico: “Lui mi dà da sempre un’allegria pazzesca, è stato il motore del mio Grande Fratello. Ci sentiamo tutti i giorni.”

LEGGI ANCHE -> Luca Onestini svela perché è finita con Ivana: “Rapporto incrinato”