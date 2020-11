Paola Caruso parla della madre biologica: “Aveva bisogno di soldi…”

Si torna a parlare di Paola Caruso, l’ex Bonas di Avanti un altro a distanza di tempo è tornata a parlare del suo rapporto con Imma, la sua madre biologica. La Caruso aveva scoperto chi è la sua vera madre ad aprile del 2019 a Live-Non è la d’Urso. La donna pochi mesi prima si era messa in contatto con lei tramite una lettera inviata alla D’Urso. Per lei era stato un vero e proprio shock ricevere la notizia dopo 34 anni.

All’inizio la nota showgirl si era detta al settimo cielo per aver ritrovato la madre, con il tempo però ha dovuto fare i conti con la verità. Intervistata da Diva e Donna Paola Caruso ha fatto sapere in che rapporti sono oggi. A detta sua le ha fatto piacere averla conosciuta, ma pensa che possa rimanere dove è stata per 35 anni. Nel corso dell’intervista ha precisato che la sua vera mamma è una, Wanda. Stesso discorso vale anche per il padre biologico, ha infatti fatto sapere che l’ha generata ma non le importa niente.

Paola Caruso torna a parlare del suo rapporto con la madre biologica

Parlando della madre biologica Paola Caruso ha rivelato che ha continuato a vederla dopo che ha scoperto che era la sua vera mamma, ma si è presto resa conto che il suo non era l’amore puro di una mamma. Ha però aggiunto che la capisce, sa bene che Imma ha la sua vita e altri due figli. Non è stato questo che l’ha ferita ma altro. A Diva e Donna ha raccontato di essere stata accusata di avere un accordo con Imma per ottenere maggiore visibilità. Ha svelato che la donna sapeva già che lei era sua figlia ancora prima di fare il test. La Caruso parlando di Imma ha aggiunto: “È stata lei a cercarmi. Ha voluto farlo sapere dalla d’Urso. Ho appreso poi che aveva bisogno di soldi”. Sul padre biologico ha invece detto che non può svelare il suo nome perché le farebbe causa. Ha però rivelato che non ha avuto interesse a conoscere lei e il figlio Michele.