Andrea Zelletta, parla l’ex: “Stava con Natalia ma continuava a scrivermi”

Ad attirare non poco l’attenzione del gossip nelle ultime ore Andrea Zelletta, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Ieri sera il gieffino ha avuto l’opportunità di rivedere la fidanzata Natalia Paragoni nella casa più spiata d’Italia. Come sempre i due hanno dimostrato di essere più innamorati che mai, non hanno trattenuto le lacrime per l’emozione quando si sono ritrovati l’uno di fronte all’altra.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno dovuto rispettare la distanza di sicurezza a causa delle regole per il Covid-19, il loro incontro ha comunque emozionato moltissimi telespettatori. I due potrebbero però affrontare presto un delicato momento a causa di alcune dichiarazioni rilasciate dall’influencer Alice Fabbrica, la 23enne ha frequentato per poco tempo il gieffino cinque anni fa. La bellissima modella in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv ha fatto sapere di aver chiuso con Andrea perché ha avuto un’esagerata reazione quando gli ha detto di aver visto anche un altro ragazzo nel giorno del loro primo appuntamento.

Questo è ciò che ha raccontato la Fabbrica: “Appena lo ha saputo ha iniziato a urlare. La sua gelosia eccessiva e immotivata non mi è piaciuta. Non stavamo insieme, ci eravamo appena conosciuti, non dovevo rendere conto a lui se ero andata a prendere un caffè con un amico. Così ho troncato subito i rapporti”.

Alice Fabbrica, l’ex di Andrea Zelletta, fa sapere che ha continuato a scriverle anche quando stava già con Natalia Paragoni

Alice Fabbrica ha poi rivelato che Andrea Zelletta ha continuato a scriverle dopo che lei aveva troncato la loro frequentazione. Le scriveva anche dopo essersi fidanzato con Natalia Paragoni per chiederle di potersi vedere perché a detta sua avevano un conto in sospeso. L’influencer è convinta che il gieffino non l’abbia dimenticata anche dopo aver scelto la Paragoni a Uomini e Donne. L’estate scorsa stanca del suo atteggiamento lo ha bloccato sui social. Ha poi concluso dicendo: “Nei messaggi chiedeva in continuazione di vedermi. Sono io che ho rifiutato, anche perché non è mia abitudine frequentare ragazzi già impegnati”. Quale sarà la reazione di Zelletta quando scoprirà ciò che ha detto Alice? Le parole della ragazza potrebbero mettere in crisi la sua storia d’amore con Natalia? Non ci resta che attendere per saperne di più.