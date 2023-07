Natalia Paragoni e Andrea Zelletta genitori: è nata la figlia

La figlia di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta è nata oggi, giovedì 20 luglio 2023. I due si sono conosciuti e innamorati circa 5 anni fa al Trono Classico di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Usciti dalla trasmissione non si sono più separati, sono andati subito a convivere e si sono sempre mostrati complici e innamorati.

Qualche mese fa hanno annunciato ai loro tantissimi fan che sarebbero diventati genitori per la prima volta, entrambi erano al settimo cielo. Il loro desiderio di metter su famiglia era molto forte e finalmente si è avverato. L’influencer in questi mesi ha sempre aggiornato i suoi seguaci in merito alla sua gravidanza, di recente aveva ammesso di essere un po’ spaventata all’idea di partorire ma non vedeva l’ora di conoscere la sua bambina.

Il nome non lo avevano rivelano fino ad ora perché avevano paura di cambiare idea quando l’avrebbero vista, tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram è stato Andrea Zelletta a svelarlo. L’ex tronista ha postato una foto che lo ritrae insieme a Natalia Paragoni e alla figlia, si chiama Ginevra. Alla compagna ha dedicato parole speciali scrivendo: “Mi hai regalato la gioia più grande. Ti amo“.

