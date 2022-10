Cristiana Capotondi è diventata mamma per la prima volta all’età di 42 anni lo scorso 16 settembre, la bimba si chiama Anna. La nota ed amata attrice ha rilasciato un’intervista all’Ansa che ha spiazzato tutti, di che si tratta? Il padre della piccola non è il compagno storico Andrea Pezzi, ha infatti rivelato che si sono detti addio da più di un anno, però non hanno mai annunciato la rottura.

I due sono stati insieme per ben quindici anni, quando ha scoperto di essere incinta si erano già lasciati da mesi, non ha però rivelato il nome del nuovo compagno. Nel corso dell’intervista ha rivelato che la nascita della figlia è una gioia immensa che oggi è felice di condividere. L’attrice ha continuato dicendo che nonostante la fine della loro storia d’amore le è venuto naturale cercare la protezione e la complicità di Andrea, il loro affetto e il loro legame è infatti rimasto molto forte. Rivolgendosi all’ex compagno ha poi concluso dicendo: “Grazie ad Andrea per averci accompagnate per mano fino a qui. Te ne saremo per sempre grate.”

Anche Andrea Pezzi ci ha tenuto a dire la sua dopo le parole dell’ex compagna. Ha rivelato che lui e Cristina Capotondi si sono lasciati all’inizio dell’estate 2021, non lo hanno però reso noto per prendersi il tempo per riorganizzare le loro vite con calma. Il noto speaker radiofonico ha fatto sapere che quando l’attrice ha scoperto di essere incinta gli ha chiesto di restarle accanto nella delicata e lunga fase della gravidanza per proteggere un momento così importante. Ha poi concluso dicendo: “Oggi più che mai, a Cristiana va tutta la mia ammirazione e la mia stima.”

