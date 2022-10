Spinalbese, sensi di colpa al GF: “È colpa mia se Ginevra è uscita”

Ieri sera, lunedì 3 ottobre 2022, è andata in onda su Canale 5 la quinta puntata del Grande Fratello Vip. Una puntata che ha scosso non poco i concorrenti per via dei provvedimenti disciplinari adottati dalla produzione del reality. L’abbandono di Marco Bellavia non è passato inosservato, nella casa più spiata d’Italia stava soffrendo molto e i suoi compagni di avventura non hanno fatto nulla per aiutarlo.

C’è chi, come Ginevra Lamborghini, si è lasciata anche sfuggire frasi molto pesanti che le sono costate la squalifica. Al Grande Fratello Vip riferendosi a Bellavia l’ex gieffina ha infatti detto che meritava di essere bullizzato. Durante la diretta di ieri Alfonso Signorini dopo aver parlato della brutta vicenda e della brutta pagina televisiva ha comunicato a Ginevra che era ufficialmente squalificata dal gioco. Lei in studio è scoppiata in lacrime, ha poi avuto la possibilità di salutare Antonino Spinalbese con il quale si era creata una particolare intesa.

Nella notte Antonino Spinalbese si è lasciato travolgere dai sensi di colpa, parlando con Cristina Quaranta ha detto che è colpa sua se Ginevra è uscita. Perché lo pensa? Questo è ciò che ha spiegato: “Perché l’ho detta io quella parola ho detto ‘basta ridere di Marco perché altrimenti sembra bullismo’”. A detta sua se non lo avesse detto la Lamborghini non avrebbe ripetuto quella parola, per questo pensa che sia uscita per colpa sua.