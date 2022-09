Torna a catturare l’attenzione del gossip Ginevra Lamborghini, concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Questa volta il turbolento rapporto con la sorella Elettra non c’entra, nella casa più spiata d’Italia ha avuto qualche battibecco con una sua compagna di avventura, Giaele De Donà.

La nota ereditiera ha accusato la gieffina di non essere davvero innamorata del marito ma solo del suo importante conto in banca. La Donà però he risposto dicendo che anche lei conduce una vita di lusso grazie alle carte di credito di suo padre. Finita la puntata Ginevra si è sfogata con Nikita, si è scagliata contro Giaele e ha svelato quanti soldi guadagna al mese. Ci ha tenuto a precisare che lei lavora tutti i giorni nell’azienda di famiglia e percepisce una ‘stipendio classico’ di una normale dipendente. In merito a ciò ha detto: “Prendo 1250 Euro, di cui 200 vanno via in tasse. Non mi posso permettere tante cose e nemmeno di guidare la Lamborghini, il pieno costa 120 Euro se non di più.”

Ginevra Lamborghini ha continuato dicendo che lei sta molto attenta ai soldi e non fa sprechi, a detta sua non ha i soldi illimitati perché è una Lamborghini. Scagliandosi ancora contro Giaele ha detto che ha sparato a zero su di lei senza nemmeno conoscerla. In molti però non credono a quanto rivelato dalla gieffina, davvero nella sua vita non c’è il lusso che tutti immaginano?

