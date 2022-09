È andata in onda ieri sera su Canale 5 la prima puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip, tra i concorrenti anche Ginevra Lamborghini, sorella della più nota Elettra Lamborghini. Non è un segreto che le due non si parlino da tempo, la gieffina non era nemmeno presente al suo matrimonio.

Nella casa più spiata d’Italia quando Alfonso Signorini ha iniziato a parlare della cantante Ginevra Lamborghini con un po’ di malinconia ha detto: “Purtroppo io e mia sorella non abbiamo più rapporti dal 2019.” Ha fatto poi sapere che a causa di questa situazione soffre molto, a detta sua ha provato in ogni modo a trovare un dialogo e ci sarà quando la sorella sarà pronta.

Durante una delle pubblicità l’ereditiera è tornata a parlare di Elettra Lamborghini durante una chiacchierata con Cristina Quaranta. La gieffina ha fatto sapere che tutti le dicono che il tempo passa e aggiusta le cose ma lei non ci crede. Ha poi confessato che scrive spesso alla sorella ma lei non risponde e l’ha bloccata da tutti i social, trascorrono anche le feste separate perché non la vuole vedere. In molti hanno provato a farle riavvicinare ma lei non ne vuole sapere. Ginevra Lamborghini in ogni modo ha provato a contattare Elettra, le ha scritto anche delle lettere. In merito ai motivi che le hanno fatte allontanare ha poi rivelato: “Non lo so neanche io, ma credo che non lo sappia neanche lei. Tutto è nato per una stupidaggine.. Cioè non abbiamo avuto un litigio, ma una rottura netta da parte sua”.

