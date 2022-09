Elodie ufficializza il flirt con Iannone: “È un bravo corteggiatore”

Continua il flirt tra Elodie e Andrea Iannone iniziato durante l’estate 2022, i due si sono conosciuti grazie ad alcuni amici in comune e l’intesa tra loro è sembrata da subito molto forte. Sui social i due non sono ancora usciti allo scoperto, la Di Patrizi però ha parlato della frequentazione durante la sua ospitata di ieri a Verissimo.

A Silvia Toffanin la nota ed amata cantante ha ammesso che lei e Iannone si conoscono da un mese e si stanno frequentando, l’ha definita una bella frequentazione. Ha poi aggiunto che è una persona che le piace, però è trascorso solo un mese e non è molto per capire se le cose potrebbero davvero evolversi oppure no. Alla conduttrice ha detto che insieme stanno bene e parlando molto, però devono darsi il tempo di conoscersi, infatti si daranno la possibilità di frequentarsi meglio, per dire altro a parer suo è troppo presto.

Elodie non ha voluto rispondere alla domanda ‘hai le farfalle nello stomaco’. La Toffanin alla cantante ha raccontato che Andrea Iannone quando è stato suo ospite le ha detto di essere un bravo corteggiatore e se lei poteva confermarlo. In merito a ciò la Di Patrizi ha così replicato: “Se è un bravo corteggiatore? Sì questo posso confermartelo“.