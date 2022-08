Elodie e Andrea Iannone si baciano a Porto Cervo: l’indiscrezione

Da un po’ non si fa che parlare di un possibile flirt tra Elodie e Andrea Iannone. Nelle ultime settimane i due sono stati più volte pizzicati insieme, in compagnia di alcuni amici. Tra cene, mare e relax sembra che i due stiano trascorrendo molto tempo insieme, sono solo amici o c’è qualcosa di più tra loro?

Nelle scorse ore è emersa una nuova interessante indiscrezione, di che si tratta? Un utente ha contattato Deianira Marzano raccontandole di aver visto il motociclista e la nota cantante in atteggiamenti più che amichevoli. All’influencer ha detto di averli visti a Porto Cervo, al Sanctuary, nella serata di mercoledì sera e ha assicurato di averli visti più volte mentre si scambiavano baci passionali. I due qualche settimana fa erano stati beccati insieme in Puglia, stanno trascorrendo l’estate 2022 insieme. In molti continuano a chiedersi cosa ci sia davvero tra loro, ad oggi però non hanno ancora rotto il silenzio per fare chiarezza.

Solo poche settimane fa Elodie parlando dell’ex fidanzato Marracash aveva rivelato che per lui non smetterà mai di provare certi sentimenti, è con lui che ha scoperto l’amore. L’amatissima cantante è pronta a voltare pagina con Andrea Iannone? Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per saperne di più sul loro reale rapporto.

