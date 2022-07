Elodie torna a parlare di Marracash: “Sono innamoratissima”

Anche dopo la loro rottura avvenuta qualche mese fa Elodie e Marracash continuano ad essere molto legati, si vogliono molto bene e sono in ottimi rapporti. Ogni volta che possono si supportano a vicenda, proprio nei giorni scorsi lei era in prima fila durante uno dei concerti dell’ex fidanzato, anche lui è andato di recente ad un suo concerto.

Da tempo si parla di una riconciliazione tra loro, ad oggi però sembra che siano solo ‘buoni amici’. È chiaro però che il loro rapporto vada ben oltre ad un normale sentimento di amicizia, entrambi hanno fatto sapere di recete che il loro non è un rapporto convenzionale. In un’intervista concessa a Peter Gomez a La Confessione, che andrà in onda stasera su Nove alle 22.45, Elodie è tornata a parlare della sua difficile infanzia, ma di certo non sono mancate alcune rivelazioni sul rapper.

Parlando di Marracash e del sentimento che ancora li lega anche dopo la fine della loro storia d’amore la cantante ha detto: “Marracash è la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all’altezza.” Ci ha tenuto a precisare che l’ex compagno nella sua vita ricopre un ruolo fondamentale, continua a rivolgersi sempre a lui quando ha bisogno di un consiglio, se ha delle idee o dei dubbi. Ha poi ribadito: “Io sono innamoratissima.” Riferendosi ancora al rapper Elodie ha concluso dicendo che è solo grazie a lui se ha capito cos’è l’amore.

