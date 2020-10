Elodie racconta la sua infanzia difficile: “Fumavo canne tutto il giorno…”

Ad attirare non poco l’attenzione nelle ultime ore Elodie Di Patrizi, la nota ed amata cantante in un’intervista concessa al Corriere della Sera ha parlato della sua infanzia difficile e delicata. La 30enne ha raccontato di essere cresciuta nella periferia romana, nella zona Quartaccio. Sul pianerottolo di casa sua c’erano alcolizzati, gente promiscua e spacciatori. La sua non era una famiglia serena, i suoi genitori avevano problemi di tossicodipendenza.

Quando era solo una ragazzina Elodie Di Patrizi ha provato molta rabbia, stava male e per sfogarsi ha iniziato anche lei a drogarsi. Queste le sue parole: “Sono stata una ragazzina complicata. A 12 anni mi facevo le canne tutto il giorno: iniziavo la mattina e finivo la sera. Ogni giorno. Ho iniziato in seconda media, per stare tranquilla: ero sempre arrabbiata.” Lei e le sue amiche facevano delle collette per comprare la droga, poi fumavano tutto il giorno. Al liceo non riusciva a capire le lezioni, non appena tornava a casa continuava a fumare. Nessuno le diceva nulla, aveva totale libertà, a 15 anni usciva e faceva le 7 del mattino tanto nessuno la rimproverava o le chiedeva spiegazioni. A detta sua se si ha troppa libertà si sbaglia.

Elodie Di Patrizi ha la terza media, questo la fa sentire a disagio. Ecco cosa ha raccontato la cantante

Elodie Di Patrizi non si è diplomata, questo per lei rappresenta un grosso limite. Al Corriere della Sera ha fatto sapere di avere solo la terza media e per dirlo ci ha messo anni perché si vergognava. Ad oggi rimpiange il fatto di essere ignorante, ha poi aggiunto: “Mi fa sentire a disagio, anche perché sono stata vigliacca: ho fatto il liceo fino al quinto anno, senza mai essere bocciata. Arrivata a maggio, mi sono ritirata. Non mi sentivo all’altezza di fare l’esame.” In quel momento non disse la verità, inventò che non aveva bisogno di essere giudicata da qualcuno, in realtà aveva solo paura del fallimento.

La nota cantante ha fatto sapere che considera il suo difficile passato la sua fortuna perché ha visto sin dall’inizio la vita cruda e non l’ha subita. Ha poi concluso dicendo: “Mi ha dato la possibilità di vedere le vita con serenità: tutte le cose si risolvono e anche quando soffri è una fortuna, perché stai vivendo.”