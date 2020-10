Tiziano Ferro, rivelazioni inedite: “Ero un alcolista, volevo morire…”

Tiziano Ferro si è lasciato sfuggire importanti e dolorose dichiarazioni in un’intervista concessa al Corriere della Sera, in edicola da venerdì 16 ottobre sul magazine 7 – Sette. In passato il famoso e amato cantante ha dovuto fare i conti con momenti molto delicati e difficili a causa dei suoi problemi di alcolismo e bulimia, era arrivato a pesare 111 kg. Per lui è stato anche difficile fare coming-out.

Il cantante ha raccontato che una sera la band lo convinse a bere, da quel momento non si è più fermato. Tiziano Ferro ha raccontato uno dei moment più bui della sua vita con queste parole: “Bevevo quasi sempre da solo, l’alcol mi dava la forza di non pensare al dolore e alla tristezza, ma mi portava a voler morire sempre più spesso. Ho perso occasioni e amici. Io ero un alcolista”. Il cantante per molto tempo è finito nel baratro dell’alcolismo, lo ha definito un demone che ti guarda appassire in solitudine mentre di fronte agli altri sorridi. Tanti sono stati i problemi che ha dovuto affrontare in passato, li ha descritti con poche parole dicendo: “Alcolista, bulimico, gay, depresso, famoso. Pure questo, famoso, mi sembrava un difetto, forse il peggiore”.

Tiziano Ferro ha sofferto molto in passato, ecco cosa ha raccontato il cantante

Durante l’adolescenza ha sofferto molto, lo etichettavano come ciccione e femminuccia. Lui era sempre arrabbiato, umiliato e frustrato. Ha trovato salvezza con la musica, con le sue canzoni poteva esprimere ciò che provava al mondo, dal quale non si sentiva capito. Oggi Tiziano Ferro è felice e sereno, con il tempo è riuscito a lasciarsi alle spalle tutti quei problemi che per anni lo hanno fatto stare davvero male. Oltre che essere un cantante di successo è felice anche dal punto di vista sentimentale, dopo tre anni di relazione ha sposato Victor a luglio 2019 e sono più innamorati che mai.