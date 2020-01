Aida Yespica in lacrime a Rivelo: “Vivo questo momento molto male”

Aida Yespica sarà ospite di Lorella Boccia a Rivelo, nella puntata che andrà in onda oggi 9 gennaio su Real Time. La bellissima showgirl si è lasciata sfuggire nuove importanti rivelazioni sul figlio Aron. La venezuelana ha ribadito che lei e il figlio non vivono più insieme, alla conduttrice ha detto che ad agosto hanno fatto un viaggio insieme e le ha detto che voleva stare con lei.

Il figlio 11enne di Aida Yespica ora vive in America con il padre, lei invece vive in Italia per lavorare e avere una stabilità economica da poter garantire anche al figlio. Ad oggi la showgirl non riesce a raggiungere il figlio a causa di alcuni problemi con i suoi documenti, ne aveva già parlato qualche settimana fa a Verissimo. La Yespica sta attraversando un periodo davvero delicato e difficile, stare così lontana dal figlio la fa stare male. Lei stessa ha detto: “Questo momento lo sto vivendo molto male mi sento impotente…”.

La nota showgirl ha fatto poi sapere di aver commesso molti errori in passato nei confronti del figlio. Queste le sue parole: “Nel corso degli anni mi sono accerchiata di persone cattive, mi fido troppo delle persone, ho subito delle truffe. Ho dovuto lasciarlo a suo padre perché era l’unica persona di cui mi fidavo”.

Aida Yespica ha commesso molti errori in passato, ecco cosa ha detto la showgirl

Ci sono altri errori che Aida Yespica pensa di aver commesso in passato. Da un punto di vista lavorativo la showgirl ha fatto sapere di essersi pentita di aver fatto cinque calendari, nonostante siano stati stravenduti. A detta sua, c’è stata una pessima gestione della sua immagine. La Yespica ha poi concluso dicendo: “Mi dà fastidio di non aver avuto una persona che mi seguisse bene sul lavoro. Ero gestita da Lele Mora…”.