Elodie, il rapporto oggi con Emma Marrone: “L’ho delusa”

C’è stato un tempo in cui Elodie ed Emma Marrone erano davvero molto unite e complici, la loro amicizia e stima reciproca era nata durante la partecipazione della Di Patrizi ad Amici di Maria De Filippi. Fu proprio Emma una delle prime persone che sin da subito ha creduto nel suo incredibile talento, proprio per questo ha cercato di farle ottenere molto successo dopo il talent show.

Dopo qualche mese Elodie decise di prendere le distanze dalla cantante, il motivo? Per la sua carriera sognava un percorso diverso. In che rapporti sono oggi le due? A farsi sfuggire alcune interessanti rivelazioni è stata proprio la Di Patrizi in un’intervista concessa a Peter Gomez a La confessione, andata in onda nei giorni scorsi su Nove. L’ex fidanzata di Marracash ha fatto sapere che i rapporti sono cambiati quando hanno smesso di lavorare insieme. Ha poi aggiunto: “Sicuramente ci vogliamo molto bene, ma l’ho delusa. Perché? Sai quando qualcuno fa tanto per te e poi dici ‘io voglio fare un’altra cosa’… io volevo lavorare da sola.”

Elodie ha poi spiegato che il suo modo di vedere le cose era ben diverso da quello che Emma Marrone aveva in mente ed è per questo che ha preferito andare per la sua strada. Ci ha tenuto però a ribadire che continuano a volersi bene, hanno un buon rapporto. A detta sua quando si incontrano si aggiornano e si raccontano, ma ognuno ha la propria vita.

