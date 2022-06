Jessica Selassié infastidita e delusa: ecco cosa ha detto su Barù

Nei giorni scorsi Jessica Selassié sui social ha rotto il silenzio in merito al nuovo amore di Barù, sembra infatti che si sia fidanzato con la modella Ludovica Perissinotto dopo il Grande Fratello Vip. Con grande sorpresa da parte dei fan la principessa etiope aveva augurato all’ex gieffino di vivere la sua relazione alla luce del sole perché gli vuole bene.

La vincitrice della sesta edizione del reality è stata ospite ieri a Casa Chi dove ha parlato di Barù e della sua nuova relazione, non ha certo nascosto di esserci rimasta molto male, non perché si sia fidanzato con un’altra donna ma per come lo ha scoperto. Nella casa lei lo ha corteggiato a lungo, anche dopo il reality sperava in una love story con il nipote di Costantino della Gherardesca, le cose però non sono andate come desiderava. Durante l’intervista, tra le varie cose, ha detto: “Per il momento sono infastidita, delusa, ma non mi piango addosso perché ho 27 anni e sono bella. Me lo dico: sono bella”.

Jessica Selassié ha spiegato di esserci rimasta molto male per aver appreso tramite i social che Barù ha una nuova relazione sentimentale. Ad oggi però piuttosto che piangere preferisce concentrarsi sul lavoro ed altre cose importanti. Parlando del suo rapporto con l’ex gieffino ha fatto sapere che hanno sempre continuato a sentirsi dopo il Grande Fratello Vip e di essersi rivisti solo all’inaugurazione del suo locale. A detta sua la complicità che avevano nella casa è rimasta, spera che il loro speciale rapporto resterà tale perché per lei era ed è una cosa speciale. Ha poi concluso dicendo che gli augura tutto il bene possibile.