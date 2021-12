Jessica Selassié sbotta contro Basciano al GF Vip: “Mi sento presa in giro”

A Jessica Selassié piace Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip ed è stato chiaro a tutti sin dall’inizio, il gieffino però sembra essere più intenzionato a flirtare con Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Nella casa più spiata d’Italia la principessa etiope e Sophie sono diventate molto amiche, hanno però discusso quando l’ex tronista si è avvicinata al nuovo concorrente dal momento che Jessica aveva palesemente dimostrato di essere interessata a lui.

Ieri al Grande Fratello Vip la Selassié si è scontrata con Basciano, si è sentita presa in giro e non ha avuto timore di dirglielo. Al ragazzo ha detto che quando è entrato nella casa ha subito detto di essere interessato a Soleil e Sophie. Si è però avvicinato a lei quando ha capito che entrambe avevano già altri interessi. Non appena però la Codegoni si è allontanata da Gianmaria Antinolfi è tornato subito a flirtare con lei ed è per questo che si è sentita presa in giro.

LEGGI ANCHE -> Grande Fratello Vip: Alessandro Basciano passa la notte con Sophie

Alessandro Basciano ha replicato a Jessica Selassiè dicendo che sin da subito ha iniziato a ridere e scherzare con tutti nella casa. Tutti pensano però che in tutto ciò che fa c’è un doppio senso. Alla gieffina ha poi detto: “Non rimangio quello che penso su di te. Questo però non vuol dire che si devono creare situazioni dove non ci parliamo o di imbarazzo.” Ci ha tenuto anche a precisare di essere sempre stato coerente e sincero, a detta sua parla con tutte allo stesso modo e potrebbe succedere anche con lei di trascorrere la notte a chiacchierare come è successo con Sophie senza alcun doppio fine. Il gieffino ha concluso dicendo di non essere entrato al Grande Fratello Vip per trovare l’amore ma per giocare e conoscere le persone e ha precisato di non averla presa in giro.