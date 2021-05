Gilles Rocca e Zorzi, duro scontro all’Isola: “Tu quello hai fatto”

Gilles Rocca è stato eliminato all’Isola dei famosi durante la 14esima puntata del reality andata in onda ieri 3 maggio 2021 su Canale 5. Prima dell’eliminazione l’ormai ex naufrago ha avuto un acceso battibecco con Tommaso Zorzi. Il motivo? È successo tutto quando Ilary Blasi ha parlato del fatto che l’attore avesse manifestato sull’Isola il desiderio di tornare a casa.

La scorsa settimana i primitivi hanno mandato al televoto Gilles Rocca, questi sono stati accusati di essersi messi d’accordo. Miryea Stabile aveva rivelato che era stato proprio il naufrago a chiedere ai suoi compagni di avventura di nominarlo, loro hanno però negato. Ieri sera dallo studio Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini hanno definito i naufraghi dei “para…i” per aver negato di aver ricevuto la richiesta dall’attore. La nota opinionista ha chiesto a Gilles come mai non abbia semplicemente deciso di abbandonare il reality, lui ha chiaramente lasciato intendere che se lo avesse fatto sarebbe andato incontro a delle conseguenze economiche.

Gilles Rocca si scaglia contro Tommaso Zorzi all’Isola dei famosi, le sue parole spiazzano

Gilles Rocca ha difeso i suoi compagni e ha chiesto a Zorzi se non gli avrebbe dato fastidio se al Grande Fratello Vip avessero detto delle cose non vere sulle nomination. L’opinionista ha replicato chiedendo al naufrago come mai parla sempre del suo Gf, lui ha così risposto: “Tu quello hai fatto, non posso parlare di followers”. La sua è sembrata una velenosa frecciatina. Tommaso non è certo rimasto in silenzio, all’attore ha infatti chiesto cosa abbia fatto invece lui. L’ormai ex naufrago gli ha fatto notare di aver fatto diversi film e vinto importanti riconoscimenti. Ha poi aggiunto: “Io non ho bisogno dei followers come te, tutto quello che ho fatto è per il buco di c***o che mi sono fatto da solo”. Le sue parole hanno spiazzato gli opinionisti e Ilary Blasi.