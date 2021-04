Gilles Rocca sbotta all’Isola e abbaia ad una naufraga: scoppia la polemica

Gilles Rocca è finito al centro di nuove critiche e polemiche nel corso dell’undicesima puntata dell’Isola dei famosi, andata in onda ieri 22 aprile 2021 su Canale 5. Nelle ultime settimane in moltissimi hanno criticato i suoi modi di fare, soprattutto il modo in cui si rivolge alle donne. Anche i nuovi naufraghi approdati ieri in Honduras, Manuela Ferrera, Rosaria Cannavò, Matteo Diamante e Emanuela Tittocchia, lo hanno definito arrogante.

Quando Ilary Blasi ha chiesto al naufrago di replicare lui ha avuto una reazione un po’ esagerata. Alla padrona di casa ha detto: “Sì, sono un pezzo di mer*a e anche permaloso”. Mentre Rosaria diceva ciò che pensava dei naufraghi Gilles Rocca si è rivolto a lei facendo il verso del cane e del gatto. Un gesto che ha spiazzato tutti, anche gli opinionisti e la padrona di casa lo hanno criticato. Elettra Lamborghini ha chiesto al naufrago cosa significassero quei versi, lui ha risposto dicendo che sta diventando un animale, non è più una persona quindi inizia ad abbaiare, a miagolare e ululare.

Gilles Rocca motiva la sua rabbia, all’Isola si sente impotente

Gilles Rocca dopo aver ribadito ancora una volta che sente la mancanza della compagna Miriam ha fatto sapere che la sua rabbia deriva dal fatto che si sente impotente in Palapa. Il naufrago ha svelato di sentirsi fragile e improduttivo, a parer suo forse non è adatto a stare sull’Isola. Ha poi continuato dicendo che sa bene che nessuno lo obbliga a restare all’Isola dei famosi ma per lui questa è un’occasione. Le sue dichiarazioni fatte ieri in puntata a molti non sono affatto piaciuto, le hanno ritenute di cattivo gusto. Sui social lo hanno infatti attaccato e criticato duramente.