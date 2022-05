Da settimane Mercedesz Henger è approdata in Honduras per partecipare all’attuale edizione dell’Isola dei famosi. Ancor prima di sbarcare sull’Isola si era parlato del suo presunto interesse nei confronti di uno dei naufraghi, Edoardo Tavassi, interesse che lei stessa ha confermato. Il fratello di Guendalina Tavassi sembrava ricambiare l’interesse della nota influencer, quando però ha scoperto che fino a poco tempo fa era fidanzata ha iniziato ad avere dei dubbi.

Nelle scorse ore a Playa Sgamatissima Mercedesz Henger ha ammesso che ciò che prova per Tavassi non è cambiato, nonostante i due si siano allontanati al momento. A Fabrizia Santarelli, tra le varie cose, ha detto: “Ho avuto un colpo di fulmine con Edoardo. Io lui l’avevo già visto dall’Italia, lo guardavo in televisione. Mi chiedevo se effettivamente anche dal vivo era così divertente e interessante e quando sono arrivata qui ho avuto la prova.”

La naufraga ci ha tenuto a precisare di non essere rimasta affatto delusa quando ha conosciuto Edoardo Tavassi all’Isola dei famosi, anche in Honduras infatti le è piaciuto e continua a piacerle molto. Mercedesz Henger ha concluso dicendo che non ha un preciso ideale di uomo, lui però le piace ancora nonostante quello che è successo tra loro in Honduras.

Il fratello di Guendalina Tavassi continua ad avere dei dubbi sulla figlia di Eva Henger, al momento non si fida di lei. Il naufrago ha però ammesso di provare anche lui un interesse per lei e non ha escluso che i due possano frequentarsi dopo il reality. A detta sua se lei prova davvero un interesse dovrà dimostrarglielo quando torneranno in Italia.

