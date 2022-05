Maria Laura De Vitis ha mentito per partecipare all’Isola: spunta la verità

Dopo la vittoria a La Pupa e il Secchione Show Maria Laura De Vitis è sbarcata all’Isola dei famosi, per partecipare al reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5 ha però mentito. La naufraga è arrivata in Honduras nei panni di ‘conquistadores’, il suo scopo era quello di conquistare Alessandro Iannoni.

Alla produzione del reality non ha però rivelato di avere un fidanzato, si tratta del rapper Lorenzo Orsini. La verità è però venuta a galla, a farla emergere è stato proprio lui. In un’intervista concessa al portale ThePipolTv il rapper ha infatti raccontato che lui e Maria Laura De Vitis stanno insieme da quasi un anno, si sono conosciuti in un locale a Modena grazie ad amici in comune. Più volte all’inizio della loro frequentazione sono stati paparazzati insieme, a lui non importava ma lei non voleva che la loro relazione fosse troppo esposta pubblicamente, per questo hanno iniziato a fare più attenzione.

Vederla flirtare con Alessandro Iannoni all’Isola dei famosi non gli è certo piaciuto, spera però che si sia trattato solo di un momento di debolezza. Ha poi aggiunto: “Perché si è dichiarata single? Ha semplicemente evitato di parlare di me, come avevamo concordato. Certo, dopo averlo vista con Alessandro, voglio uscire allo scoperto.” Il rapper ha fatto poi sapere di essere molto innamorato della naufraga e sente molto la sua mancanza, ha poi concluso dicendo che Maria Laura De Vitis non potrà smentire nulla di ciò che lui ha raccontato.

