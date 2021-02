Floriana Secondi furiosa: “Sono stata di nuovo esclusa”, di cosa parla?

Floriana Secondi, vincitrice del Grande Fratello 3, ieri in collegamento a Pomeriggio Cinque ha rivelato di essere davvero arrabbiata. Il motivo? Da tre anni prova a partecipare all’Isola dei famosi ma ad oggi non c’è ancora riuscita. L’ex gieffina nemmeno quest’anno farà parte del cast del reality, lei stessa ha detto: “Sono stata esclusa da una cosa a cui tenevo tantissimo”.

L’ex gieffina ha detto a Barbara d’Urso che non sapeva se poteva parlarne esplicitamente, ha subito fatto capire però che si trattava dell’Isola dei famosi e ha fatto sapere che Giovanni Ciacci sarà nel cast. Alla conduttrice ha detto che non riesce a capire i meccanismi televisivi, le hanno consigliato di non fare polemica però da tre anni prova a partecipare al reality senza successo. Floriana Secondi ha ripetuto di essere molto arrabbiata perché in questi tre anni ha investito denaro e tempo.

Floriana Secondi è furiosa, l’ex gieffina è stata esclusa ancora dall’Isola dei famosi

Nel corso della puntata Floriana Secondi si è tirata su la maglietta per mostrare i suoi addominali, ha rivelato che da due mesi si allena perché voleva essere pronta se l’avessero chiamata all’Isola dei famosi, però è stata di nuovo scartata. A detta sua sono 19 anni che la lasciano a casa, eppure pensa che il reality sia perfetto per lei, ha infatti detto: “Perché devo guardare da spettatrice una cosa che mi sento di fare bene?” L’ex gieffina ha poi rivelato di aver pianto giorno e notte per tre giorni. Ci teneva davvero a partecipare alla nuova edizione dell’Isola dei famosi. Il prossimo anno ci riuscirà? Non ci resta che attendere per scoprirlo.