Isola dei famosi, Vladimir Luxuria svela come sarà Ilary dopo il divorzio

Da lunedì 17 aprile tornerà in onda su Canale 5 l’Isola dei famosi con una nuova edizione condotta ancora da Ilary Blasi, tra gli opinionisti ci sarà anche quest’anno Vladimir Luxuria e una new entry, Enrico Papi. In un’intervista concessa a Super Guida Tv Luxuria si è detta felice di ricoprire ancora questo ruolo, ha poi svelato come sarà a parer suo la conduttrice dopo il divorzio con Francesco Totti.

L’opinionista pensa che per Ilary Blasi questa sarà una rinascita, pensa che la vivrà meglio. Durante la scorsa edizione stava per avviare il divorzio e decidendo di tenere la cosa riservata ha dovuto vivere tutto da sola restando sempre professionale. A detta sua se è riuscita a farcela nella precedente edizioni nonostante i problemi personali figuriamoci quest’anno.

Vladimir Luxuria ha poi rivelato che tramite uno sguardo aveva capito come stavano davvero le cose per la conduttrice. In quel momento però ha deciso di rispettarla perché crede che le persone non si devono sentire obbligate a raccontare le loro intime vicende. L’opinionista pensa che devono farlo solo quando e come vogliono ed è per questo motivo che lei ha rispettato i suoi tempi.

