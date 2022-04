Ilary Blasi, opinionista la attacca duramente: “Fa rimpiangere la Ventura”

La sedicesima edizione dell’Isola dei famosi è iniziata da poco più di un mese, a condurre il reality di nuovo Ilary Blasi. In moltissimi amano il suo modo di condurre, c’è però chi non le risparmia critiche e attacchi. Nelle scorse ora una nota opinionista le ha rivolto dure parole, ha addirittura detto che fa rimpiangere le edizioni condotte in passato da Simona Ventura.

A scagliarsi contro l’amatissima conduttrice romana è stata Arianna David, tra le varie cose ha detto: “Ilary Blasi fa rimpiangere la Ventura. Il programma è cambiato in peggio. Certi naufraghi sono sconosciuti.” A parer suo sembra di essere a Giochi senza frontiere perché le prove ricompensa sono troppo. L’opinionista ha continuato dicendo che Simona Ventura era brava a far emergere le storie dei naufraghi, questo oggi non succede più. Ha poi aggiunto: “Mi spiace per Ilary, ma questo non è il suo campo. È troppo blanda!”

Arianna David ha parlato anche di come siano cambiati ad oggi i compensi in televisione, a detta sua si guadagna molto meno ed è per questo che non ci sono dei cast stellari. Quando partecipò lei all’Isola dei famosi con il cachet percepito si è comprata una casa, ma ora non è più così. L’opinionista ha concluso dicendo che oggi i concorrenti al massimo possono regalarsi una vacanza a Coccia di Morto.