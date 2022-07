Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati: l’annuncio sulla separazione

Non erano affatto pettegolezzi e fake news quelle che nei mesi scorsi circolavano sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, i due nelle scorse ora hanno ufficializzato la fine della loro lunghissima e amata relazione. La notizia è stata un fulmine a ciel sereno per tutti coloro che li hanno sempre amati come coppia, insieme da circa vent’anni sembra quasi impossibile che il loro amore sia giunto al capolinea.

All’Ansa Ilary Blasi ha confermato la fine della sua storia d’amore con Francesco Totti dicendo: “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato.” La famosa conduttrice ha fatto sapere che la separazione resterà una cosa privata ed è per questo che in merito non ci saranno altre dichiarazioni da parte sua. Ha invitato tutti a non fare speculazioni sui motivi che hanno causato la rottura e ha chiesto rispetto per riservatezza della sua famiglia.

Anche Francesco Totti ha fatto un comunicato per parlare della separazione con Ilary Blasi. Questo è ciò che ha detto: “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile”. L’ex calciatore ci ha tenuto a precisare che negli ultimi mesi ha solo cercato di proteggere i loro figli perché resteranno sempre la priorità assoluta della sua vita. Ha fatto poi sapere che nella crescita dei loro tre meravigliosi figli continuerà ad essere vicino a Ilary, sempre nel rispetto della moglie. Anche lui ha chiesto il massimo rispetto della loro privacy, soprattutto per la serenità dei loro figli.

