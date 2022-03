Da ben tre edizioni Alfonso Signorini conduce il Grande Fratello Vip, prima di lui al timone del reality c’era Ilary Blasi e lui la affiancava nei panni di opinionista. Nel corso della prima puntata dell’attuale edizione dell’Isola dei famosi la nota conduttrice rivolgendosi a Nicola Savino, opinionista del reality, ha detto: “Da opinionista alla conduzione è un attimo: io lo so bene”.

In molti hanno pensato che la battuta della Blasi fosse una chiara frecciatina nei confronti di Alfonso Signorini. Lui, nell’ultimo numero del settimanale Chi, ci ha tenuto a fare chiarezza in merito ai rumors che sono circolati dopo le parole di Ilary. Il conduttore ha precisato che lui e la moglie di Francesco Totti si conoscono da anni, in lei non vede né cattiveria né malizia.

Il conduttore ha poi continuato dicendo che ha trovato pertinente l’osservazione da lei fatta nello studio dell’Isola dei famosi. In merito a ciò ha aggiunto che se una persona ha capacità e passione può fare l’opinionista, il cantante, il conduttore o l’attore, a detta sua può fare quello che vuole. Nessun attrito quindi tra Alfonso Signorini e Ilary Blasi, lui stesso ha concluso dicendo: “Io e Ilary, proprio mentre si scriveva di tutto a riguardo ci facevano al telefono delle grasse risate.”

