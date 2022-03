Grande Fratello Vip: stasera in onda la finale

Dopo oltre sei mesi dal suo inizio, questa sera, 14 marzo 2022, in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21:30, andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip.

Nella casa più spiata d’Italia si spegneranno ufficialmente le luci e scopriremo così il vincitore della 6° edizione del reality versione Vip.

A contendersi la vittoria sono rimasti in sette.

Delia Duran, Lulù Selassié, Davide Silvestri, Barù e un concorrente tra Jessica Selassié e Giucas Casella sono in sfida al televoto per decretare il finalista.

Grande Fratello Vip: le anticipazioni

Al timone della finalissima Alfonso Signorini accompagnato, come di consueto, dalle due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che in questi mesi hanno commentato gli avvenimenti all’interno della Casa tra discussioni e attimi di pace.

Dopo 183 giorni arriva finalmente il momento più atteso del Grande Fratello Vip, con emozioni contrastanti: da un lato la tristezza per la fine del programma e dall’altro la gioia di tornare alla “vita vera”.

Saranno così tanti i momenti dedicati ai finalisti del GF Vip.

Davide Silvestri riabbraccerà i suoi genitori, Delia Duran sua madre mentre Giucas Casella potrà vivere un momento di commozione con suo figlio James.

Oltre a questi, ci saranno momenti di divertimento e svago.

Le sorelle Selassié, ad esempio, concluderanno la loro esperienza con una cover di un brano di Selena Gomez.

Ma non sarà l’unico momento “musicale” della serata: anche le ex inquiline del loft di Cinecittà si cimenteranno in un balletto sulle note di Lady Marmalade.

Le ultime confidenza

Nonostante i tanti mesi passati insieme e un minimo di conoscenza reciproca che si è sviluppata, nelle ultime ore si è trovato spazio per ulteriori confidenze.

Così, Delia Duran e Giucas Casella si scambiano pensieri su quanto vissuto nella Casa. Quando Delia gli chiede chi sia la persona con cui ha legato di più Giucas risponde con “un po’ tutti… Manuel, Aldo, tutti“, senza dimenticare Katia, con cui il legame si allunga andando indietro negli anni.

Il discorso verte poi su Valeria, la compagna di Giucas: “Quando ti sposi con Valeria mi devi invitare” dice Delia e Giucas ne approfitta per riaffermare il suo amore per Valeria. “È una donna eccezionale, unica. Sono 42 anni che sto con lei“.