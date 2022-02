Teo Mammuccari sul GF Vip: “Un genere che detesto”

Il Grande Fratello Vip è uno dei programmi più chiacchierati e che sicuramente fa più discutere da anni.

Tra coloro che non risparmiano critiche al reality c’è Teo Mammuccari, celebre conduttore a Le Iene con Belen Rodriguez, che ha rilasciato un’intervista bomba sul programma.

Teo ha parlato dei reality, ammettendo di aver ricevuto parecchie proposte a riguardo. Proposte che ha sempre rifiutato: “Ci provano sempre e io li mando ogni volta a quel paese – ha tuonato il conduttore nell’intervista – è un genere che detesto: dopo 3 minuti che lo guardo, vomito.”

Teo Mammuccari contro il GF Vip

Teo fa poi riferimento al Grande Fratello Vip e, pur senza citarle, alle dinamiche che hanno visto protagonisti Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge.

Ha così sentenziato: “È tutto finto, nella Casa non sanno nemmeno cosa sia il significato di amore.”

Le parole del conduttore hanno sollevato alcune polemiche tra i suoi colleghi, come poi lui stesso rivela nel corso dell’intervista.

“Qualche collega, di cui non farò mai il il nome, mi ha detto: ‘Hai parlato male dei reality, ora non ti parlo più’. Risposta: ‘Guarda, devi gentilmente cancellare il mio numero e levarti dalle scatole’. Non posso certo cambiare opinione solo perché scontento chili conduce!”, ha spiegato Teo Mammuccari in merito al suo pensiero sui reality.

Katia Ricciarelli contro Alex e Delia

Soleil, dopo gli ultimi avvenimenti ha risposto “mi sento proprio una stupida” mentre si asciugava le lacrime versate fino a pochi minuti prima per l’attore Alex Belli.

Riguardo al bacio con Delia, lapidaria la sua opinione è sempre più orientata verso la soap opera costruita ad arte dalla coppia: “Tu saresti in grado, se il tuo uomo ti fa male, se ti fa ingelosire o se ti ferisce con un’altra donna, di arrivare addirittura a voler baciare quella donna? Io no. Quindi questa è la prova che é tutta una messa in scena“.

Intato Katia, che ha preso le parti della Sorge, ha fatto capire ad Alex di smetterla di infastidire l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: “Vai vai, senza ritorno, almeno qualcuno che ti dice in faccia la verità c’è” gli ha detto, mentre lui cercava di capire cosa stesse succedendo.