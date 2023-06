Nathaly Caldonazzo sbotta: “Ha detto che mi sono intrufolata nel suo letto”

È andata in onda ieri su Canale 5 la finale della 17esima edizione dell’Isola dei famosi, durante una delle pubblicità Nathaly Caldonazzo ha avuto un acceso scontro con un ex naufrago. Il motivo? Lui l’avrebbe accusata di averci provato con lui in Honduras, ma lei ha negato categoricamente nello studio del reality.

A far infuriare l’ex naufraga è stato Christopher Leoni, Ilary Blasi si è accorta della loro discussione e ha chiesto spiegazioni in diretta. Nathaly Caldonazzo ha fatto sapere che lui continua a dire che mentre erano sull’Isola si è intrufolata nel suo letto. Ci ha tenuto a precisare che è stato l’ex naufrago a recarsi nella sua capanna per parlare male di tutti gli altri concorrenti. Ha raccontato di essersi girata una notte mentre dormiva e di avergli toccato la gamba senza farlo di proposito, lui però ha detto a tutti che ci aveva provato.

La replica di Christopher? Alla conduttrice ha rivelato che nella stessa notte si è ritrovato più volte attaccato a Nathaly Caldonazzo, alla quale continuava a ripetere di spostarsi e lei diceva di non essersene accorta. In studio Vladimir Luxuria ci ha tenuto a dire la sua, rivolgendosi all’ex naufrago ha detto: “Se anche fosse vero, e non è vero, trovo squallido che tu dica adesso una cosa del genere.“

