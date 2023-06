Natalia Paragoni, crolli emotivi in gravidanza? Parla lei

Natalia Paragoni è all’ottavo mese di gravidanza e non vede l’ora di conoscere la sua bambina, per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si tratta della prima dolce attesa. La sua storia d’amore con Andrea Zelletta ha appassionato molto i telespettatori durante il loro percorso nel programma di Maria De Filippi. Anche dopo la trasmissione hanno continuato a ricevere molto affetto sui social, dove si mostrano più innamorati che mai.

La Paragoni è innamoratissima e felice e non vede l’ora di diventare mamma per la prima volta, ma non ha nascosto di aver avuto dei crolli emotivi durante la gravidanza. Tramite una Instagram Stories ha infatti rivelato che ne ha avuti tanti in questi mesi, fino a qualche giorno fa. Ai suoi seguaci ha poi detto: “Ma è normalissimo, basta chiedere aiuto. Pensavo di essere forte e di non dover mai chiedere aiuto, ma invece…”.

Natalia Paragoni pensa infatti che non ci sia nulla di male a chiedere aiuto in situazioni del genere, dove non sempre si ha la forza di reagire da soli. Ad oggi si sente un po’ stanca e appesantita, ma lei e la piccola stanno bene e a detta sua non vedono l’ora di conoscersi.

