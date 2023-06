Spinalbese e Carolina Stramare stanno insieme? Lei fa chiarezza su Ig

C’è un flirt in corso tra Antonino Spinalbese e l’ex Miss Italia Carolina Stramare? Della loro presunta relazione sentimentale se ne parla ormai da settimane, più volte i due sono stati pizzicati insieme e questo aveva fatto pensare ad una liaison ma a quanto pare le cose non stanno in questo modo. A fare chiarezza è stata proprio lei tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, dove ha chiaramente smentito di avere una storia d’amore con l’ex di Belen Rodriguez.

Il suo gesto è arrivato dopo ciò che è successo ieri, di che si tratta? Antonino Spinalbese ha pubblicato sulle sue Instagram Stories una foto che li ritraeva insieme, per poi cancellarla subito dopo. In molti hanno però fatto in tempo a vedere e salvare lo scatto e questo ha fatto subito il giro del web. Carolina Stramare ci ha tenuto a precisare che i due sono ‘solo amici, con amici in comune’.

In merito alla rimozione della foto ha poi spiegato: “Gli ho chiesto di rimuovere la foto perché ho sempre e solo letto notizie false sul nostro rapporto. Non vivendo di gossip, se posso, cerco di evitarli!” Sembra quindi che non ci sia nessun flirt tra loro, ma solo un’amicizia. In molti facevano già il tifo per loro, ma dovranno rassegnarsi all’idea che probabilmente non saranno mai una coppia.

