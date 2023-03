Ginevra Lamborghini svela: “Spinalbese? Ero pronta a conoscerlo ma…”

Ospite a Casa Chi Ginevra Lamborghini è tornata a parlare di Antonino Spinalbese, tra le varie cose ha fatto chiarezza in merito al loro attuale rapporto. I due per mesi hanno fatto sognare moltissimi fan e telespettatori. Al Grande Fratello Vip erano apparsi molto complici ed erano in molti a pensare che sarebbe scoppiato l’amore dopo il reality.

Finita la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia l’ex gieffino in studio ha baciato in modo passionale la Lamborghini in diretta, si era anche detto intenzionato a conoscerla meglio. Le cose però tra loro non sono andate come speravano, il flirt infatti è finito praticamente subito. Di recente lui è stato anche paparazzato in compagnia di un’altra donna, l’ex Miss Italia Carolina Stramare. Sui social in molti hanno duramente criticato il comportamento di Antonino Spinalbese, l’ex gieffina ci ha tenuto però a precisare come stanno le cose tra loro.

Ginevra Lamborghini senza giri di parole ha rivelato che lei e Spinalbese sono rimasti amici e ha precisato che lei è molto esigente dal punto di vista sentimentale. A Casa Chi ha fatto sapere che non ha alcun rancore, pensa che evidentemente tra loro doveva andare così. Ha poi aggiunto: “Ero pronta a conoscerlo ma ci tengo a dire che sia sbagliato attaccare Antonino perché non ha fatto niente di male e non mi sento offesa.” A detta sua lei non è stata ‘sedotta e abbandonata’ come molti pensano, lei e Antonino sono in buoni rapporti e continuano anche a sentirsi, ma ognuno ha la sua vita.

