Uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, Antonino Spinalbese ha baciato con passione Ginevra Lamborghini in studio. L’intesa e l’interesse reciproco è stato palese sin dall’inizio, ma dopo il reality come procede il loro flirt? I due stanno continuando a frequentarsi o hanno già messo fine alla loro ‘relazione’?

Di recente l’ex gieffino durante la sua ospitata a Verissimo aveva rivelato che lui e Ginevra stavano continuando a conoscersi. Aveva poi detto che con lei sarebbe potuto nascere qualcosa di duraturo, lui almeno lo sperava. Ci aveva tenuto però a precisare che non era ancora innamorato di lei, dopo Belen non ha più amato nessuna donna oltre alla sua splendida bambina, Luna Marì.

La relazione tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini potrebbe essere già finita. A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Chi nel nuovo numero in edicola da oggi, mercoledì 15 marzo 2023. La nota rivista diretta da Alfonso Signorini fa sapere che la loro conoscenza sembrava procedere a gonfie vele, ma fuori dalla casa del Grande Fratello Vip c’è stato già qualche intoppo. Si legge poi: “i Gintonic avrebbero frenato bruscamente il loro rapporto.” Al momento non sono trapelati altri dettagli in merito al loro attuale rapporto, si attendono nuove indiscrezioni per scoprire se si sono già detti addio.

