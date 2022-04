Antonino Spinalbese a Storie Italiane: “Ho il pancreass di un anziano”

Ospite di Eleonora Daniele a Stories Italiane, nella puntata andata in onda oggi su Rai Uno, Antonino Spinalbese è tornato a parlare della sua malattia. L’ex compagno di Belen Rodriguez ne aveva parlato qualche settimana fa sul suo profilo Instagram, dicendo solamente che si trattava di una malattia autoimmune, alla conduttrice ha però rivelato ulteriori dettagli.

Visibilmente provato Antonino Spinalbese ha raccontato di essersi sempre sentito un supereroe, non aveva nemmeno mai assunto farmaci. Si è però incuriosito quando ha iniziato a sentire dei dolori, questi aumentavano con il passare del tempo ed è per questo che si è spaventato. Dopo i dovuti controlli ha scoperto di avere un problema al pancreas, grazie ai medici però è riuscito a trovare una vita sana. Ha poi aggiunto: “Diciamo che ho il pancreas di un anziano e come la maggior parte delle malattie autoimmuni molte volte scaturiscono da noi stessi. Forse era proprio il momento per ricominciare per me.”

Alla conduttrice ha poi rivelato che all’inizio è stato davvero difficile, non poteva assumere nulla. Per un po’ è stato infatti a digiuno, alimentato solo dalle flebo perché era l’unico modo per far passare il cibo senza farlo passare per il pancreas. Pian piano ha iniziato ad assumere carboidrati e ora con la giusta alimentazione riesce a vivere normalmente. Antonino Spinalbese a Storie Italiane ha parlato anche del rapporto speciale che ha con la sua famiglia e dell’immenso amore che prova per la figlia Luna Marì, non ha invece detto nulla su Belen Rodriguez.