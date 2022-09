Belen, Antonino Spinalbese confessa: “Scappavo sempre di casa”

Al Grande Fratello Vip le rivelazioni non mancano mai, nelle scorse ore Antonino Spinalbese si è lasciato sfuggire un’inedita confessione che riguarda la sua ex, Belen Rodriguez. I due sono stati insieme circa due anni, dal loro amore è nata la piccola Luna Marì. Sui social si mostravano più complici e innamorati che mai, dopo la nascita della figlia però il loro rapporto è velocemente cambiato.

A pochi mesi dalla nascita di Luna Marì è arrivata la rottura, nella casa più spiata d’Italia il gieffino ha più volte detto che non c’entravano nulla l’uno con l’altra. Durante una chiacchierata con Charlie Gnocchi il noto hair stylist ha confessato che spesso andava via di casa quando lui e Belen stavano ancora insieme. Queste le sue parole: “Io me ne andavo sempre di casa. Litigavamo e me ne andavo, scappavo. Io odio i litigi e quindi reagivo scappando.”

Antonino Spinalbese ha raccontato che tra lui e Belen Rodriguez si erano creati molti problemi e la presenza continua dei paparazzi, il gossip e tutto il suo mondo non miglioravano le cose. Ad oggi pensa che le cose tra loro dovevano andare così, ma non rinnega nulla perché dal loro amore è nata Luna Marì che per lui è davvero tutto.

