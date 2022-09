UeD, Manuel Vallicella muore a 35 anni: perché si è tolto la vita

Manuel Vallicella si è tolto la vita all’età di 35 anni, una notizia che ha sconvolto tutti nelle ultime ore. Il giovane e timido ragazzo si era fatto conoscere e amare nel 2016 grazie alla sua partecipazione al Trono Classico di Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

In trasmissione corteggiava l’ex tronista Ludovica Valli, ma non fu la sua scelta. Dopo l’esperienza vissuta come corteggiatore tornò nel programma nei panni di tronista, ma abbandonò il trono dopo poco tempo senza fare una scelta. In passato aveva dovuto affrontare momenti molto difficili, il peggiore quando morì la madre nel 2019. Il loro era un rapporto speciale, da questa terribile perdita non si era mai ripreso. Stando a quanto rivelato a Fanpage da un suo caro amico, Enrico, potrebbe essere stata proprio questa la causa che lo ha spinto a suicidarsi.

Il ragazzo ha fatto sapere che dopo la scomparsa della madre era cambiato, era vittima della depressione. A detta sua era però bravo a mascherare le sue emozioni, ha poi aggiunto: “Non avremmo mai pensato che sarebbe arrivato a questo gesto, è sempre stato un ragazzo pieno di vita. Siamo rimasti tutti sconvolti, non ce lo saremmo mai aspettato.” Enrico ha fatto poi sapere che Manuel Vallicella non aveva problemi di lavoro o salute. Ha poi concluso dicendo che sicuramente è stato travolto da un momento di debolezza che lo ha portato al suicidio.

LEGGI ANCHE -> Pamela Prati, la rivelazione della Perricciolo spiazza: “Aveva un fidanzato”