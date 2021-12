UeD, ecco chi è Nadia: la nuova dama 72enne ha incantato tutti

È approdata da poco al Trono Over di Uomini e Donne una nuova dama che non sta affatto passando inosservata con il suo fascino, si tratta di Nadia. La signora ha lasciato i presenti in studio e i telespettatori da casa senza parole quando ha rivelato la sua età, ha detto di avere 72 anni ma ne dimostra palesemente di meno.

La dama parlando di sé ha fatto sapere di essere un’osservatrice molto attenta, un’esteta. Con la sua eleganza e il suo modo di essere così raffinata sta conquistando moltissimi consensi nella storica trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. A Uomini e Donne ha rivelato che quando osserva gli uomini non tralascia mai i dettagli, oltre al loro comportamento guarda subito come mangiano a tavola e le loro scarpe. A detta sua da questi ‘piccoli’ dettagli riesce un po’ a capire che tipo di uomini sono.

Nadia ha fatto poi sapere di aver fatto nella vita moltissimi lavori, ha lavorato anche nel mondo del cinema come figurazione speciale molti anni fa, proprio negli studi di Uomini e Donne. A Maria De Filippi ha detto di non aver mai dato peso all’età e agli anni che passano, sarà questo il suo ‘segreto di bellezza’, in studio tutti hanno più volte applaudito mentre parlava.

Con il suo fascino, la sua forma fisica e la sua eleganza ha già incantato tutti. Ora che Isabella Ricci ha trovato l’amore ed è andata via dal programma sarà Nadia la nuova rivale di Gemma Galgani? In studio il paragone tra le due è già stato fatto, di sicuro non mancheranno i battibecchi tra loro perché si sa che la dama torinese ama essere sempre la protagonista.

