Uomini e Donne, la scelta tra le polemiche di Andrea Nicole

Si preannuncia una puntata scoppiettante quella che il pubblico di Canale 5 vedrà prossimamente.

Andrea Nicole, tronista del programma Uomini e Donne, ha scelto il corteggiatore Ciprian, ma le modalità hanno lasciato tutti senza parole.

Andrea Nicole si è presentata nello studio di Canale 5 insieme a Ciprian, facendo così capire di averlo scelto.

Uomini e Donne: Andrea Nicole sceglie Ciprian

I due ragazzi hanno raccontato che la sera prima, il ragazzo si è presentato a casa sua per farle una sorpresa e di come la serata sia proseguita passando una notte d’amore insieme.

Indignati gli opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari, che hanno accusato i ragazzi di essere falsi e disonesti, per non avere detto nulla alla redazione degli ultimi fatti.

Gianni è rimasto molto male di questo epilogo, in quanto ha riposto grandi aspettative nel trono della ragazza ed è rimasto malissimo per il finale.

Andrea Nicole, in lacrime dopo questo scandalo caduto su di lei, ha detto all’altra tronista Roberta: “Sapevo che sarebbe andata così“.

Oltre a questo, il sospetto di Gianni Sperti è anche quello che Roberta fosse a conoscenza di tutto, oltre che accusa la neo coppia di essersi visti altre volte oltre a quella raccontata.

La delusione di Maria De Filippi

La conduttrice e padrona di casa, Maria De Filippi, in studio ha detto di essere rimasta molto male, dicendo che avrebbero potuto parlare con la redazione dei fatti accaduti piuttosto che tenere tutto nascosto.

Sconcerto e delusione anche per l’altro corteggiatore di Andrea Nicole, Alessandro Verdolini, il quale ha scoperto tutto direttamente in studio, rimanendo sconvolto. Le uniche parole sono state di attacco alla coppia, dicendo che sono persone disoneste.

Vista la stima reciproca, la De Filippi avrebbe preferito un atteggiamento diverso della tronista, dalla quale mai si sarebbe aspettata un gesto simile.

L’intervista prima della scelta

Nel corso di una recente intervista per il magazine della trasmissione, Ciprian ha fornito alcune dichiarazioni in merito al suo percorso.

Il corteggiatore ha affermato cosa avrebbe fatto con la tronista se fosse stato lui la scelta.

Il ragazzo ha fatto trapelare di avere in mente una sorpresa per la ragazza, oltre che immaginarsi innamorato e felice al fianco della tronista.

Non resta quindi che aspettare la puntata per scoprire tutti i dettagli su quanto accaduto all’interno dello studio.