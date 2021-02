UeD, segnalazione in studio, Maria De Filippi spiazza: “Non sono scema…”

Nuovi colpi di scena a Uomini e Donne, nel corso della puntata andata in onda ieri è arrivata una segnalazione su un cavaliere del Trono Over, Roberto Lombardo. Una ragazza si è messa in contatto con la redazione del programma dicendo di aver visto l’uomo in compagnia di una donna in un bar a Catania. A detta sua erano in atteggiamenti molto intimi, si scambiavano baci e tenere effusioni.

Dopo aver letto la segnalazione Maria De Filippi ha fatto sapere che la ragazza si trovava dietro le quinte, pronta a raccontare ciò che aveva visto a Gianni Sperti. La segnalatrice non è voluta entrare in studio per avere un confronto con il cavaliere e rivelare i dettagli della vicenda davanti ai riflettori. Ha preferito parlare solo con l’opinionista in privato. Roberto Lombardo ha negato le accuse che la ragazza gli ha rivolto. Inizialmente ha detto di non essere stato in quel bar nella giornata di domenica, ha poi cambiato versione dicendo di esserci andato in un altro momento. Il cavaliere ci ha tenuto a precisare che quello è un bar molto noto ed è per questo che non sarebbe andato lì con una donna perché i rischi di essere scoperto sarebbero stati tanti.

Maria De Filippi spiazza il pubblico e i presenti in studio, ecco cosa ha detto

Intanto, Maria De Filippi ha spiazzato i presenti e il pubblico da casa. Per la prima volta la conduttrice ha detto senza giri di parole di essere consapevole del fatto che non tutti partecipano alla trasmissione per trovare l’amore. Molti di loro lo fanno infatti per visibilità e altre ragione. Lei stessa ha detto: “Non penso che vengano qui per la mia faccia. Ognuno viene per motivi suoi personali. Sono consapevole che potrebbero trovare l’amore fuori. Non è che sono scema”.