Uomini e Donne, caos in arrivo: Maria caccia il tronista Joele

Sono in arrivo molti colpi di scena nel programma Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale5.

Le anticipazioni dello show riportano che la conduttrice manderà via uno dei tronisti, Joele Milan 26 anni originario di Dolo in provincia di Venezia.

L’anticipazione arriva dal Vicolo delle News, noto sito di gossip.

“Una talpa ci ha raccontato che durante la registrazione Maria De Filippi ha cacciato dal programma Joele.

La volta scorsa, ballando con la corteggiatrice Ilaria, le ha detto che il suo migliore amico aveva iniziato a seguirla sui social e che lei avrebbe dovuto ricambiare, così da potersi sentire di nascosto“.

Una notizia che avrebbe creato il caos all’interno del programma.

Uomini e Donne: la De Filippi perde la pazienza

Come è noto, tronisti e corteggiatori, a differenza dei componenti del trono over, non possono né sentirsi né vedersi senza avere a che fare con la redazione.

Durante la nuova registrazione Maria De Filippi, a seguito dell’episodio, ha fatto sedere le corteggiatrici al centro dello studio. Dopodiché ha raccontato ciò che è accaduto.

Tanti i dubbi attorno al ragazzo, sul quale erano circolate alcune voci sulla poca veridicità della sua partecipazione al programma.

Lo stesso Gianni Sperti, in un’intervista rilasciata al magazine della trasmissione, aveva espresso qualche perplessità, dicendo di non averlo ancora inquadrato.

Un epilogo imbarazzante

Un brutto epilogo per il trono di Joele Milan.

Nella clip di presentazione aveva dichiarato di essersi innamorato solo una volta e di aver scoperto, dopo quasi tre anni di storia, un tradimento da parte della sua ragazza con il suo migliore amico.

Dichiarazioni subito smentite dall’ex sui social che ha dichiarato: “Io, te e chi ci ha vissuto sa la verità. Non è di certo questa, ma per la popolarità si fa questo ed altro. Sei la delusione della mia vita e la più grande mancanza di rispetto mia e della mia famiglia che ti ha trattato come un figlio e non ti ha mai fatto mancare niente, neanche quando te lo saresti meritato in questi 7 anni. Ti auguro il meglio, buona vita.”

Leggi anche: Sophie Codegoni: chi è la bellissima concorrente del GF VIP