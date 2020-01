Daniele a UeD, Martina Nasoni svela: “Quando l’ho saputo ho pianto…”

Si torna a parlare di Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, coppia nata al Grande Fratello 16, reality show condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. L’intesa tra loro nella casa più spiata d’Italia era sembrata palese sin dall’inizio, tra loro sembrava essere nato l’amore. La loro relazione è stata però caratterizzata da molti alti e bassi, al punto che avevano deciso di allontanarsi.

Dopo il reality Daniele Dal Moro e Martina Nasoni hanno ripreso a frequentarsi, più volte hanno provato a far andare bene le cose ma con il tempo si sono resi conto di non essere fatti per stare insieme, nonostante si volessero molto bene. Di recente la vincitrice del Grande Fratello 16 ha svelato che i due si sono detti addio in modo definitivo a dicembre, per questo c’è rimasta molto male quando ha scoperto che sarebbe diventato il nuovo tronista a Uomini e Donne.

In una recente intervista la Nasoni aveva confessato di essere ancora innamorata di lui, per questo sta soffrendo molto. Ha fatto poi sapere che quando ha scoperto che era il nuovo tronista lo ha subito chiamato per affrontarlo, lui però a negato perché non ha avuto il coraggio di dirle che sarebbe andato a Uomini e Donne.

Martina Nasoni soffre ancora per Daniele Dal Moro

Intervista dal settimanale Nuovo, Martina Nasoni è tornata a parlare di Daniele Dal Moro e dei sentimenti che ancora oggi prova nei suoi confronti. Riferendosi alla sua partecipazione a Uomini e Donne ha detto: “Quando l’ho saputo ho pianto. Non mi sento pronta a vederlo accanto a un’altra, ammetto di averla presa male.” Ad ogni modo, Martina crede che sia la cosa migliore per entrambi perché si sono fatti del male. Ha poi aggiunto che gli augura di trovare la donna della sua vita a Uomini e Donne.