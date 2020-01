Martina Nasoni parla di Daniele: “Soffro perché sono innamorata di lui”

Si torna a parlare Martina Nasoni, vincitrice del Grande Fratello 16, reality show condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. L’ex gieffina nella casa più spiata d’Italia si era legata molto a Daniele Dal Moro, tra alti e bassi i due dopo il reality hanno continuato a frequentarsi per capire se tra loro potesse nascere una storia d’amore. All’inizio le cose sembravano procedere a gonfie vele tra loro, con il passare del tempo hanno però capito di essere troppo diversi per stare insieme, proprio per questo hanno messo un punto definitivo alla loro breve relazione a dicembre.

Daniele Dal Moro dopo la fine della sua relazione con la Nasoni sta provando a trovare l’amore al Trono Classico di Uomini e Donne, nei panni di tronista. Cosa ne pensa Martina? In un’intervista concessa al settimanale Di Più Tv l’ex gieffina ha chiaramente detto che sta soffrendo molto. Quando ha scoperto che era il nuovo tronista lo ha subito chiamato per affrontarlo, lui però a negato perché non ha avuto il coraggio di dirle che sarebbe andato a Uomini e Donne. Martina Nasoni ha aggiunto: “Si è comportato da vigliacco e mi ha spezzato il cuore. Soffro, perché sono innamorata di lui. Lo so, è la prima volta che lo dico apertamente: Daniele pretendeva che vivessimo la nostra storia con riservatezza, mentre io mi ci ero tuffata di testa.”

Martina Nasoni ha svelato di aver sostenuto anche lei un provino a Uomini e Donne quando lei e Daniele si erano presi una pausa. L’ex gieffina ha fatto sapere che Dal Moro non aveva preso bene la cosa, le fece infatti una scenata dicendole che davanti alle telecamere non può nascere un vero amore. La vincitrice del Grande Fratello 16 ha fatto poi sapere che Daniele quando ha capito che la stava perdendo ha cambiato atteggiamento e le ha chiesto di riprovarci. Anche se a parer suo non se lo merita Martina sta ancora piangendo per Daniele Dal Moro, gli augura però di trovare l’amore ed essere felice. La Nasoni ha poi concluso dicendo: “Ma deve anche ricordarsi che ha gettato via una storia con una ragazza che lo amava davvero”.