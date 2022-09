Pamela Prati è pronta per una nuova avventura, ieri sera ha varcato la famosa porta rossa della casa del Grande Fratello Vip come concorrente della settima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Dopo tutto ciò che è successo qualche anno fa i telespettatori non vedono l’ora che la gieffina si lasci sfuggire inedite rivelazioni sul ‘Caltagirone Gate’.

Intanto, nelle scorse ora una rivelazione fatta da Pamela Perricciolo, nota anche come ‘Donna Pamela’, ha lasciato tutti a bocca aperta. L’ex manager e amica della Prati ha confessato che la nota showgirl era sentimentalmente impegnata quando ha finto di essere in procinto di sposarsi con l’inesistente Mark Caltagirone. La Perricciolo tra le varie cose ha detto di aver imparato molte cose negli anni, ma deve ora imparare a non dire più le cose in faccia perché non è una cosa che ripaga. Ha poi consigliato a tutti di pensare sempre prima a loro e poi agli altri perché spesso ci si rimette quando si aiutano gli altri.

Donna Pamela ha lanciato una frecciatina a Pamela Prati dicendo che con 3 kg di trucco in faccia va a fare la diva in televisione dimenticandosi di chi in tutto e per tutto la copriva. Ha poi aggiunto: “Soprattutto dimenticandosi che mentre inventava un finto fidanzamento stava a casa del suo vero fidanzato. Né vittime, né carnefici.” Con le sue parole Pamela Perricciolo ha ribadito per l’ennesima volta che la showgirl era ben consapevole di ciò che faceva e che nessuno l’ha plagiata come lei ha voluto far credere.

