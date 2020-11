Taylor Mega su Elisabetta Gregoraci: “Mi urlò contro nella hall di un hotel”

È andata in onda ieri domenica 22 novembre una nuova puntata di Live-Non è la d’Urso, tra gli ospiti c’era anche Taylor Mega in studio. La sensuale e famosa influencer ha fatto sapere di essere stata aggredita verbalmente in passato da Elisabetta Gregoraci. L’ex moglie di Flavio Briatore attualmente si trova nella casa più spiata d’Italia, sta partecipando alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Ieri a Live-Non è la d’Urso Taylor Mega ha svelato che mentre si trovava in un noto albergo a Milano ha incontrato Elisabetta Gregoraci nella hall. Lei era tranquilla insieme al suo cane, si era appena svegliata per portarlo fuori. Non appena l’ha vista la soubrette ha iniziato ad urlare contro di lei. Questo è ciò che ha raccontato: “Io non la conoscevo non sapevo chi fosse. Lei però si è messa a gridarmi contro. Diceva: ‘ah si c’è anche lei, la ex…’. Rivolgendosi a lui diceva: ‘c’è la tua ex vedi?’.” Come la stessa Mega ha detto non è un segreto che ha avuto un flirt con Briatore anni fa, la notizia era uscita su tutti i giornali. Lei ha ribadito che non conosceva Elisabetta, lei però ha iniziato ad urlarle contro quando l’ha vista.

Elisabetta Gregoraci ha urlato contro Taylor Mega, il racconto dell’influencer a Live-Non è la d’Urso

In passato Taylor Mega aveva già raccontato questo episodio con Elisabetta Gregoraci. A detta sua in quel momento la soubrette stava già con un altro uomo, non ha infatti capito come mai le avesse dato così tanto fastidio la cosa. L’influencer è stata legata sentimentalmente a Briatore nel 2018, lei è più giovane del facoltoso imprenditore di quarantaquattro anni. Sembra però che non fu la differenza di età ad allontanarli ma la presenza della Gregoraci nella vita di Flavio.