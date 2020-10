Elisabetta Gregoraci, Mino Magli svela: “Avevamo una relazione segreta…”

Elisabetta Gregoraci finisce di nuovo al centro del gossip, attualmente la soubrette sta partecipando alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini. Ieri 18 ottobre Barbara d’Urso ha ospitato Mino Magli a Live-Non è la d’Urso, l’uomo ha rivelato di aver avuto una lunga storia d’amore segreta con la Gregoraci dal 2001 al 2007, a detta sua stava con lui quando ha conosciuto Flavio Briatore.

Mino Magli ha fatto sapere che durante i primi anni della loro relazione lui ed Elisabetta Gregoraci non si nascondevano, vivevano serenamente il loro amore davanti a tutti. Quando però lei è partita per l’Africa per lavoro nel 2005 le cose tra loro sono improvvisamente cambiate. La soubrette in quel periodo ha conosciuto Flavio Briatore, sarebbe dovuta rientrare prima dal viaggio ma decise di prolungarlo e inviò una lettera a Magli dove gli parlava di un importante contratto per la sua carriera. Alla conduttrice l’uomo ha poi raccontato che quando la Gregoraci tornò in Italia da Zanzibar le cose tra loro non erano più le stesse.

Elisabetta Gregoraci ha avuto una storia d’amore segreta con Mino Magli?

Elisabetta Gregoraci scrisse una lettera al presunto ex fidanzato per spiegargli perché non potevano più vedersi come prima. Mino Magli alla d’Urso ha detto: “Aveva un contratto con Flavio Briatore, noi ad un certo punto non potevamo vederci più. Si tratta di una lettera in cui si scusa e mi parla di questo contratto che aveva con Briatore. Lei mi diceva che non c’era niente, che praticamente serviva per la sua carriera, per la sua vita e il suo futuro. Briatore sapeva che io e lei stavamo insieme”. A detta dell’uomo la storia d’amore con la Gregoraci è andava avanti fino al 2007 di nascosto, alla fine è stato lui a mettere fine alla loro relazione.

Stasera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, Signorini mostrerà ciò che Magli ha detto sulla loro presunta storia d’amore segreta? Come reagirà la gieffina? Questo al momento non possiamo ancora saperlo, ne sapremo di più durante la messa in onda della puntata di stasera.