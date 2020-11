Pamela Prati, nuova canzone e Prati-gate: “La verità verrà fuori”

Dopo mesi di silenzio Pamela Prati è tornata a parlare del Prati-gate, scandalo che lo scorso anno l’ha resa protagonista per mesi, si tratta del suo finto matrimonio con Mark Caltagirone. Da quando aveva ammesso di aver capito che l’uomo non è mai esistito, la showgirl si è sempre definita una vittima. Ha più volte detto di essere stata e raggirata, lei era davvero convinta che sarebbe convolata a nozze con Mark e che i due si sarebbero presi cura dei loro due figli in affido.

La famosa soubrette è tornata a parlare della spiacevole vicenda in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola da domani, mercoledì 18 novembre 2020. Pamela Prati ha fatto sapere che ad oggi non lavora, a quanto pare la colpa è proprio dello scandalo di cui è stata protagonista. Nel corso dell’intervista la Prati ha detto che è sicura che prima o poi tutta la verità salterà fuori e lei potrà dimostrare di aver sempre avuto ragione. A detta sua ciò che le hanno fatto è crudele. La showgirl è pronta a farsi di nuovo spazio nel mondo dello spettacolo con una nuova canzone, si intitola ‘Mariposita’ ed è dedicata alla madre. Ha infatti spiegato che questo è il nome con cui la madre la chiamava quando era piccola.

Pamela Prati ha dedicato la sua nuova canzone alla madre

Pamela Prati ha fatto sapere che sente molto la mancanza della madre, in un periodo così difficile e delicato la pensa continuamente. La madre è sempre stata il suo unico punto di riferimento, il padre li ha abbandonati quando lei era piccola. La showgirl ha svelato che la sua infanzia non è stata facile. In questi anni spesso è finita al centro di molte critiche e polemiche. Son in molti a pensare infatti che ogni voglia annuncia che sta per sposarsi solo per attirare l’attenzione del gossip. A queste accuse ha così replicato: “Ma io quando mi innamoro penso sempre che mi sposerò e formerò una famiglia”. Oggi Pamela Prati è single, anche il lockdown lo ha trascorso da sola, ha però ammesso che le piacerebbe avere un uomo al suo fianco.