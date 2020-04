Costanza Caracciolo, il parto senza Vieri: “All’inizio avevo paura…”

Torna ad attirare l’attenzione del gossip Costanza Caracciolo, ex velina di Striscia la notizia e moglie di Bobo Vieri. La loro bellissima storia d’amore è nata circa tre anni fa, da quel momento sono diventati inseparabili. I due si sono sposati a marzo dello scorso anno in gran segreto, nessuno sapeva che sarebbero convolati a nozze quel giorno. Al matrimonio erano presenti solo i loro due testimoni. Insieme hanno creato una famiglia, la figlia Stella è nata a novembre 2018, Isabel è invece nata poche settimane fa.

La seconda figlia di Bobo Vieri e Costanza Caracciolo è nata durante la quarantena prevista per l’emergenza Coronavirus. L’ex velina ha infatti dovuto partorire da sola, al suo fianco non c’era il marito a sostenerla per via delle norme restrittive. Come è stato partorire senza di lui? In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, la Caracciolo ha svelato: “All’inizio avevo paura, invece è stato un parto stupendo, con la musica di sottofondo e un team quasi tutto al femminile. Certo, mi è mancato Bobo, l’ho visto solo attraverso un vetro in corridoio.” L’ex velina ha fatto poi sapere che lei e il marito hanno subito trovato il loro equilibro quando sono tornati a casa, le loro giornate sono sempre piene.

Bobo Vieri stupendo con la sua famiglia, ecco cosa ha detto Costanza Caracciolo

Costanza Caracciolo ci ha tenuto a precisare che Bobo Vieri è un padre e marito stupendo, super collaborativo. La moglie dell’ex calciatore ha raccontato che dopo la nascita di Stella lei doveva riprendersi dall’intervento, Vieri faceva tutto, dal cambio pannolino al bagnetto. Ha poi aggiunto che anche anche con Isabel non ha smesso un attimo di occuparsi di loro. Nell’intervista è intervenuto anche Vieri, sarebbe potuto diventare papà prima? A questa domanda ha risposto: “Sì, ma non ero pronto. Ho fatto la vita che volevo: è giusto che le cose succedano quando devono succedere”.