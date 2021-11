Uomini e Donne, Ida Platano abbandona il programma: il motivo

Dopo la fine della sua chiacchierata storia d’amore con Riccardo Guarnieri Ida Platano era tornata a Uomini e Donne con la speranza di ritrovare l’amore. Nella storica trasmissione condotta da Maria De Filippi alcune sue frequentazioni hanno fatto non poco discutere. L’ultima discussione scoppiata in studio risale a qualche giorno fa durante una nuova registrazione del programma, la dama ha deciso di abbandonare il noto dating show, a quanto pare questa volta in modo definitivo.

A rivelare la novità ci ha pensato il noto portale Il Vicolo delle news, anticipazioni che hanno spiazzato non poco i fan di Uomini e Donne. Sul portale si legge che dopo un confronto Ida Platano e Diego Tavani avevano deciso di lasciare insieme il programma, in poco tempo sono però emersi molti dubbi sul loro rapporto. Il cavaliere ha fatto sapere di aver scritto alla Platano, lei ha però detto di non avere molte cose da dire. In studio Tina Cipollari si è schierata dalla parte di Ida, accusando Diego di essere un farabutto. Anche Armando ha attaccato Tavani, pensa che l’uomo sia bugiardo e falso.

In studio è scoppiata un’accesa lite, gli animi si sono accesi al punto che la redazione ha deciso di tagliare la scena, concludendo con l’addio di Ida Platano. A quanto pare la dama ha preso questa decisione convinta di non poter più trovare l’amore a Uomini e Donne. La puntata andrà in onda nelle prossime settimane, per scoprire tutti i dettagli non ci resta quindi che attendere.

