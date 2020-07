Ida Platano e Riccardo si sono lasciati? “Non può darmi ciò che voglio…”

Si torna a parlare di una delle coppie più chiacchierate del Trono Over di Uomini e Donne, storica trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5, si tratta di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Dopo il ritorno di fiamma la loro storia d’amore sembrava procedere a gonfie vele. Negli ultimi mesi, però, i fan hanno notato che le cose tra loro sono cambiate.

Dopo settimane di silenzio Ida Platano ha deciso di fare chiarezza in merito al suo attuale rapporto con l’ex cavaliere in un’intervista concessa a Uomini e Donne Magazine. L’ex dama ha raccontato che durante l’emergenza Coronavirus i loro primi venti giorni di convivenza sono andati bene. Pian piano, però, sono riaffiorati i loro problemi di coppia. Ha poi aggiunto: “Ad oggi Riccardo e io non ci siamo ancora detti ufficialmente “basta”, ma sono due mesi che non ci vediamo e ho capito che probabilmente lui non è in grado di darmi quello di cui ho bisogno.” L’ex dama si è anche tolta l’anello che le aveva regalato Riccardo Guarnieri, a detta sua è stato un gesto istintivo dopo l’ennesima discussione al telefono.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri metteranno definitivamente fine alla loro relazione?

Ida Platano ha raccontato che Riccardo Guarnieri non ha messo nemmeno i suoi vestiti nell’armadio quando viveva da lei, nonostante gli avesse fatto spazio. Da tempo lei non vedeva l’ora di vivere la loro relazione senza la distanza. Sperava che anche per lui fosse lo stesso ma a detta sua non sembrava mai contento di nulla. L’ex dama del Trono Over ha continuato dicendo: “Io gli ho dato tutto e anche stavolta mi ritrovo con le mani vuote. Non posso continuare così: ho bisogno di essere felice e merito di essere felice.”

La Platano ci ha tenuto poi a precisare che non pensa che Riccardi Guarnieri sia sbagliato, però forse non è in grado di darle quello che vuole. Dopo la quarantena i due non si sono più visti, lei voleva raggiungerlo per parlare ma Guarnieri non aveva voglia di discutere. Riccardo le aveva detto che sarebbe andato lui da lei ma non l’ha ancora fatto. L’ex dama ha poi concluso dicendo: “Ci abbiamo provato due volte a stare insieme ma nella vita c’è anche bisogno di equilibrio e questa storia non ne ha. Forse per me stessa è giusto lasciarla andare.”