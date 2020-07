Massimo Boldi ha lasciato Irene, parla lui: “È stato un atto di onestà…”

Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Massimo Boldi, il noto e stimato attore dopo circa un anno di relazione ha lasciato la fidanzata Irene Fornaciari, più giovane di lui di 34 anni. La loro storia d’amore sembrava procedere a gonfie vele, fino a poche settimane fa si parlava addirittura della possibilità di convolare a nozze, le cose sono però cambiate velocemente.

In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, Massimo Boldi ha raccontato di essere stato lui a mettere un punto definitivo alla sua storia d’amore con Irene Fornaciari. Il motivo? L’attore ha svelato che continua a pensare e ad essere legato alla moglie Marisa, morta qualche anno fa. Boldi ha fatto sapere che aveva davvero pensato di convolare a nozze con l’ormai ex fidanzata. Per starle più vicino aveva anche comprato una casa nella città di Irene, Lucca. Con il tempo si è però reso conto che rimanere insieme a lei e sposarla sarebbe stato un gesto di egoismo. Ha infatti aggiunto: “Ho preferito chiudere, ma è stato un atto di onestà”, perché avrebbe continuato a pensare a Marisa.

Massimo Boldi e Irene Fornaciari non stanno più insieme, ecco cosa ha detto l’attore

Massimo Boldi ha svelato che dopo la sua scomparsa continua a cercare la moglie Marisa in ogni donna che incontra, riesce però a trovarla solo quando guarda le sue figlie. L’attore ha poi detto che aver amato così tanto Marisa è “un dono, ma mi condanna a vivere nella continua nostalgia”. La storia d’amore con Irene Fornaciari è giunta definitivamente al capolinea, tra loro è rimasta però la stima e il rispetto. Lui stesso ha fatto sapere che dopo la rottura lui e l’ex fidanzata sono rimasti in ottimi rapporti.